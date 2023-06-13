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Güncel
İHA 13.06.2023 22:33

Balıkesir'de 473 personelle 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 473 personelin katıldığı 'Huzur' operasyonlarında 2 bin 201 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de 473 personelle 'Huzur' operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Merkez ve Dış İlçelerde 'Suçların önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine' yönelik Umuma açık yerlerde 97 Ekip 473 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, toplam 2 bin 201 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanmış, 4 şahıstan 4 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirilerek adli işlem yapılırken, 1 şahıstan 1,76 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda 341 Umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi.

Trafik ekipleri de 932 aracı denetlenmiş ve 66 araç sürücüsüne toplam 146 bin 52 TL idari para cezası uygularken 3 araç trafikten men edildi.

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