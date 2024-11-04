Duman 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.11.2024 13:14

Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadasında bulunan ormanlık alanda, Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımada kullanılan şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda, ticari taksi içerisinde 5 düzensiz göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
AB ve Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine şiddetli kınama
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
13:32
Filistin: İsrail'in UNRWA ile ilişkisini kesmesi uluslararası sözleşmeleri hiçe saymaktır
13:30
Katil İsrail son bir ayda bin 800 kişiyi öldürdü
13:24
Yasaklara uymayan balıkçılara göz açtırılmayacak
13:29
Bakan Kurum: Geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru
FOTO FOKUS
İsrail'i boykot için FIFA'ya çağrı
İsrail'i boykot için FIFA'ya çağrı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ