Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadasında bulunan ormanlık alanda, Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımada kullanılan şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda, ticari taksi içerisinde 5 düzensiz göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.