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Güncel
AA 04.11.2024 12:44

Afyonkarahisar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Kent merkezinde elinde bir çanta bulunan kişinin kuyumculara girip çıkarak altın satmaya çalıştığı ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit eden polisler, zanlıyı bir süre takibe aldı.

Polis, M.A'yı gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli sorgusunda yanında bir kişi daha olduğunu ve 34 plakalı bir araçla İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Aracı ve plakasını tespit eden ekipler, kovalamaca sonrası aracı ve içerisinde bulunan U.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, araç ve çantalarında yapılan aramada, 85 gram sahte altın, 10 gram gerçek altın ve 3 gerçek çeyrek altın ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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Afyonkarahisar
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