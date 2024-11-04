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Güncel
AA 04.11.2024 12:20

Adana'da polisten kaçan motosikletli ve silahlı 2 kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, motosikletle kaçan kalaşnikoflu iki kişiyi kovalamaca sonunda yakaladı.

Adana'da polisten kaçan motosikletli ve silahlı 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Motosikletteki iki kişi, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine ekipler, motosikleti durdurmak ve şüphelileri yakalamak için kovalamaca başlattı.

Ekipler, takip sonucunda motosikleti durdurup 2 şüpheliyi şarjöründe 12 mermi bulunan kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı.

Motosikleti kullanan Muhammet Emin E. (26) ve arkasında bulunan Halil H. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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