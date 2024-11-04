Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık R.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Ağustos 2023'te polis ekiplerince Barbaros Mahallesi'ndeki ikametinin önüne otomobille gelen Ş.K'ye uyuşturucu satarken yakalanan R.A'nın adresinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.A. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.