Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Çınarlı Mahallesi açıklarında içinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknede makine arızası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, KIYEM-4 can kurtarma botu tarafından kurtarılan tekne, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.
Etiketler: Balıkesir
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