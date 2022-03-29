Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık tutmak için gittikleri çayda mahsur kaldılar
Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı.
Abdullah Ödev ve İhsan İbin, balık tutmak için gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Batman İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Su altı kurtarma personelince botla bulundukları yerden kurtarılan Ödev ve İbin, olay yerinde sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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