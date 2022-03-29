Türkiye ile Kırgızistan’ın medya mensuplarının "Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya" paneliyle üniversitede buluşup kaynaşmaları amaçlandı.

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk’ün moderatörlüğünü yaptığı panelde, fiziki oturumlara TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Göksu, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Zihni Oğuz Akın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Konur Alp Koz, Kırgızistan Devlet Radyo Televizyonu KTRK Genel Müdür Yardımcısı Ulanbek Satiyev, Kırgız Film Genel Müdürü Akcoltoy Bekbolotov ve Bloger Aykanış İbraimova konuşmacı olarak katıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Oturumlar büyük ilgiyle takip edildi

Çevrimiçi gerçekleştirilen oturumunun panelistleri ise Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Bölge Müdürü Tolga Özgenç, ATV Teknik İşler Müdürü Harun Urgancı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzmanı Zeynep Zelan oldu.

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen oturumlar, Üniversite Medya Merkezi MEDIAMANAS tarafından tüm Kırgızistan’a canlı yayınlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Panelde konu başlıkları “Kırgız TV ve Radyo Yayıncılığında Yeni İletişim Teknolojileri”, “Dijitalleşme ve Kamu Diplomasisi”, “Kamusal Yayıncılıkta Televizyon Haberciliği”, “Yeni Teknolojiler ve Sinema”, “Blog’un Tarihçesi ve Gelişimi”, “Vatandaş Gazeteciliği”, “Yeni Medya Haberciliği”, “Haber Ajanslarında Dış Habercilik” ve “Televizyon Yayıncılığında Teknolojik Gelişmeler ve İstihdam” gibi güncel konulardan oluştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Panelin ardından Doç. Dr. Oğuz Göksu, uluslararası ilişkiler öğrenimi gören öğrencilerle de buluşarak, onlara, “Kamu Diplomasisi ve Algı Yönetimi” konulu seminer verdi.

Bilimsel etkinliklerin sonunda panelist konukları Rektörlükte ağırlayan Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, onlara geleneksel Kırgız kalpağı giydirdi.