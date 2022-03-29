Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez Eyyübiye ilçesinde kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta dün kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A. gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Şanlıurfa
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