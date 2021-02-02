Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan Balık Gölü'nün yüzeyi, bölgede etkili soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Sahip olduğu 2 bin 241 metre rakımla her mevsim farklı güzelliğe bürünen gölün buzla kaplı yüzeyine çıkan iki köpek bir süre gezerek oyun oynadı.

Göl üzerinde zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken köpeklerin buzdaki eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Köpeklerin, rengini gökyüzünden alan masmavi buz üzerindeki oyunu çevredekileri gülümsetti.