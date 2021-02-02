Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde iki eve düzenlenen operasyonda, çalıntı motosiklet, 5 tabanca, 2 hassas terazi, 29 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M, U.E, K.K, K.A. ve U.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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