Çakallı bölgesinde esnaflık yapan İsa İnanç, sokak hayvanlarının soğukta üşümemesi düşüncesiyle iş yerinin önüne 3 kulübe yaptı.

İnanç, sokak hayvanlarının soğuk havalarda dışarıda zor durum olduğunu söyledi.

Sokak köpekleri için iş yerinin önüne kulübe yaptığı anlatan İnanç, "Onlara yiyecek de veriyoruz. Vatandaşlarımız da bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmasın, en azından bir kap yiyecek versin." dedi.