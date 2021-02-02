Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 bin 800 dal sarılmış sigara ile 70 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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