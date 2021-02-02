DSİ, Tunca Nehri için de 'sarı alarm' verdi

DSİ, Tunca Nehri için de 'sarı alarm' verdi

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.

Denizin durulması üzerine, Tekirdağ Limanı'na demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

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