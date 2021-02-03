İZSU ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve sel nedeniyle taşan Balaban Deresi'nde çalışma yapıyor. Ekipler selde zarar gören köprüdeki hasarın giderilmesi ve derenin bozulan yapısı için ıslah çalışması yapıyor.

Balaban Deresi'nde su tahliyesi ise kontrollü olarak devam ediyor. Köprü üstünden araç geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

Köprünün geçici tamiratından sonra yıkılarak yeniden yapılacağı belirtildi.

Sele kapılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin bulunduğu araç da derenin kenarına çıkarıldı.

