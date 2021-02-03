Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmaya devam ediyor.

Şanlıurfa İnfak Derneği Temsilcisi Memet Ali Parlak AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlarla mazlum Suriyeli kardeşlerine el uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

308 aileye 137 bin liralık yardım ulaştırıldığını ifade eden Parlak, yardımların kıyafet ve gıda maddelerinden oluştuğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türk STK'lerin katkısıyla terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde güven, huzur ve barış ortamını güçlendirmek için okul, cami ve yol bakım ve onarımı ile ihtiyaç sahibi ailelere insani yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.