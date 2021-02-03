Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa B. idaresindeki otomobil ile Basri B. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Basri Bozkurt yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.