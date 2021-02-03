Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa B. idaresindeki otomobil ile Basri B. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Basri Bozkurt yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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