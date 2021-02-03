Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de bir köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Abuşağı köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Köyde Kovid-19'un yeni varyantına ilişkin pozitif vaka görüldüğü ifade edilen açıklamada, köyün, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı kaydedildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.
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