Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakırköy'de atlı polislerden denetim
[Fotoğraf: İHA]
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler Yeşilköy Sahili’nde denetim gerçekleştirdi.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Yeşilköy Sahili’nde denetim gerçekleştirdi.
Atlı polisleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler sahili dolaşarak vatandaşlara hijyen, mesafe konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Polis Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul
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