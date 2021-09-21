Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Saray Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda, telefon kopyalamada kullanılan 2 cihaz ve kabloları ile gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 2 harici bellek ele geçirildi.
Şüpheli M.İ. gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin
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