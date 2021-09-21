İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Saray Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda, telefon kopyalamada kullanılan 2 cihaz ve kabloları ile gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 2 harici bellek ele geçirildi.

Şüpheli M.İ. gözaltına alındı.