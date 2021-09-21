D-140 kara yolunun Küçücek kavşağında Sevdanur B. yönetimindeki 54 AAY 438 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 BC 206 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Sevdanur B. ile diğer otomobilde bulunan Gürkan A, Yasin C. ve Ekrem D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sevdanur B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.