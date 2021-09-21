Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Artvin'deki Şahin Hamzaçebi'nin kullandığı 34 BAL 200 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Işıklar mevkisinde aynı istikamette seyreden beton mikserine çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, sürüsü ile eşi Semra ve kayınvalidesi Zela Hamzaçebi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zela Hamzaçebi, ilk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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