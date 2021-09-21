Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Borç kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da, iki aile arasında çıkan; tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı 'borç-alacak' kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.
Adıyaman'da öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 'Borç-alacak' nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Havaya 2 el tüfekle ateş de açılan kavgada, L.G. ve S.G. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, 2 yaralı da sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adıyaman Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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