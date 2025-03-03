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Güncel
AA 03.03.2025 15:51

Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 858 bin 340 lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde, tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 lira idari ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İZSU Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde ise atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi, 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı. İZSU Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisinin de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlali yaptığı tespit edilen tesise ilgili kanun gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 929 bin 170 lira idari ceza verildi."

Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir
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