Hocalı Katliamı Manisa'da anıldı

Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen 'Türk Dünyası, Azerbaycan ve Hocalı Soykırımı' konulu panel yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Panelde, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turgut Tok, Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Salih Mehmet Arçın, Pamukkale Üniversitesi'nden Doktorant Maral Askarova, Öğretmen-Yazar Sedat Serdaroğlu konuşmalar gerçekleştirdi.

Panele, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin Şube Müdürü Cavid İsmayıl, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanvekili Esin Küçükler, jandarma komutanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkanları, Ülkü ocakları ve Türk Ocakları başkanları ile çok sayıda konuk katıldı.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba katılımcılara teşekkür ederek, Hocalı katliamını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.