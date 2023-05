Bakan Varank: Terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım

Bursa'nın İnegöl ilçesine `Kapadokya` rengi Togg T10X ile gelen Varank, sanayicilerle istişare toplantısına katıldıktan sonra Heykel Meydanı'nda toplanan İnegöllülere hitap etti.



Varank, meydana Togg ile giriş yaparken, yoğun ilgi nedeniyle hitap edeceği otobüse ilerlemekte güçlük çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların takdiriyle 14 Mayıs'ta Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturacağını belirten Varank, "Onun yol arkadaşlarını, takım arkadaşlarını, Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de büyük bir çoğunlukla iktidar yapmaya var mıyız?" ifadesini kullandı.



Varank, her şeyin en iyisini hak eden bu millet için durmadan çalıştıklarını ve projeler geliştirdiklerini, Türkiye'nin otomobili Togg, şehir hastaneleri ve otoyol projelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Büyük projeleri hayata geçirirken muhalefetin kendilerine hep karşı çıktığını ancak onlara aldırış etmediklerini kaydeden Varank, "Bizim takım kaptanımız bu ülkenin değil dünyanın bir numaralı takım kaptanı. Onun için biz bu kervana Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bizi engellemeye çalışanlara hiçbir zaman kulak vermedik, aldırış etmedik, yolumuza devam ettik" diye konuştu.



Varank, muhalefetin Türkiye'nin Otomobili Togg'un İtalya'da üretildiği konusunda iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, "Bakınız burada İtalyanca bir afiş var. Ne diyor İtalyan biliyor musunuz? 'Biz yapmadık, Türkler yaptı.' diyor. Karşımızda dünyadan bihaber, Türkiye'den bihaber, Bursa'dan bihaber o kadar cahil bir muhalefet var ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



"Terörle mücadeleyi artık sınırlarımızın dışına taşıdık"



AK Parti olarak bu ülkede terörü bitirdiklerine dikkati çeken Varank, terörle mücadeleyi artık sınır dışına taşıdıklarını, şu anda terör neredeyse bulup imha ettiklerini aktardı. Bakan Varank, şöyle devam etti:



"Bakınız Kandil'deki PKK terör örgütünün sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. 'Biz 14 Mayıs'tan sonra hapishanelerdeki teröristleri dışarı çıkaracağız.' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra İmralı'daki o terörist başının tecridini bitireceğiz.' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra biz özerkliği getireceğiz.' diyorlar. Bunlar her gün açıklama yapıyorlar. Peki kime güvenerek bunu yapıyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek yapıyorlar. Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki 'İktidar bizi teröristlerle kucak kucağa gösteriyor.' Hayır, biz kucak kucağa göstermiyoruz. Siz zaten o teröristlerle kucak kucağasınız. Aynı yolda yürüyorsunuz. Pazarlık yapıyorsunuz. Teröristler diyor ki '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz.' Kılıçdaroğlu ne diyor? '14 Mayıs'tan sonra Avrupa Birliği'ndeki özerklik şartına koyduğumuz çekinceyi kaldıracağız.' Teröristler diyor ki '14 Mayıs'tan sonra terörist arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkaracağız'. Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Eğer Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak istiyorsanız bana oy verin.' diyor. Hem aynı söylemleri dile getiriyorsun, aynı yolda yürüyorsun, bir de bizi suçluyorsun. Bizim aziz milletimiz bu kirli pazarlıklara müsaade etmez. Teröristlerin borusunun bu ülkede ötmesine müsaade etmez"



"Terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım"



Türkiye'nin hayati önem taşıyan bir seçime gittiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"14 Mayıs'ta bu teröristler, terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım. FETÖ terör örgütü her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz.' diyor. '14 Mayıs'tan sonra arkadaşlarımız görevlerine dönecek.' diyor. Kılıçdaroğlu ne diyor? '14 Mayıs'tan sonra biz bu FETÖ'cü KHK'lıları tekrar işine iade edeceğiz.' diyor değil mi? Aynı şeyleri söylüyor ama bu ülkede tekrar FETÖ'nün yeşermesine müsaade eder misiniz? Terör örgütlerini bu ülkede tekrar sesleri çıksın diye onlara yol verir misiniz? İşte onun için çok dikkatli olmamız lazım. 14 Mayıs'ta bu ülkenin kader seçiminde çok dikkatli olmamız lazım. 14 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden, kapı kapı dolaşmamız lazım. Eş, dost, akrabayı ziyaret etmemiz lazım"



Varank, bu seçimin terör örgütlerini tarihin çöplüğüne gönderme seçimi olduğunu belirterek, "Bu ülkeye bu hizmetleri kazandıran, ufku olan, vizyonu olan, karada Togg'u yürüten, havada Kızılelma'yı uçuran, denizde TCG Anadolu'yu yüzdüren, İMECE uydusunu uzaya gönderen lidere oy vermemiz lazım" dedi.



İnegöl'e yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Varank, yeni dönemde ilçeyi daha da güzelleştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç ve AK Parti Bursa milletvekili adayları katıldı.