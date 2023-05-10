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Güncel
AA 10.05.2023 09:44

Bolu'da gübre yığınında mahsur kalan yılkı atı kurtarıldı

Bolu'da gübre yığınında mahsur kalan yılkı atı, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da gübre yığınında mahsur kalan yılkı atı kurtarıldı

Merkez ilçeye bağlı Ağaçcılar köyü mevkisinde, yılkı atının gübre yığınında mahsur kaldığını gören kişi, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin hayvanı kurtarma çalışması sonuç vermeyince Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden iş makinesi istendi.

İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yılkı atı, daha sonra ormanlık alana girerek uzaklaştı.

İş makinası operatörü Oğuzhan Koç, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, zor arazi şartlarında çalışılarak hayvanın kurtarıldığını söyledi.

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