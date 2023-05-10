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Güncel
İHA 10.05.2023 09:44

Nazilli Belediyesi İsabeyli’de yeni yollar açıyor

Aydın Nazilli Belediyesi ekipleri, İsabeyli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi güneyinde kalan alanda yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi İsabeyli’de yeni yollar açıyor
[Fotograf: İHA]

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam eden noktalarından biri olan İsabeyli Mahallesi’nde yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi güneyinde kalan yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanda stabilize işlemlerini gerçekleştiren ekipler, kenar bordür kaplama işlemlerini tamamladı.

Yeşildere mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait olan sosyal etkinlik alanlarının ise bakım, onarım, tadilat ve boyama işlemleri belediye ekipleri tarafından yürütüldü.

Nazilli Belediyesi olarak şehrin dört bir yanında eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “İsabeyli Mahallemizde hemşehrilerimizin talepleri ve muhtarımızla istişare halinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gerek yeni yolların açılması gerekse mevcut yolların bakım ve tamirat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için saha ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. İnşallah Nazillimizde el değmedik sokak kalmayacak” dedi.

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