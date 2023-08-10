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Güncel
İHA 10.08.2023 16:34

Bakan Şimşek Adıyaman’da temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi Adıyaman’da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bakan Şimşek Adıyaman’da temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat depreminden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’ı ziyaret etti. Bakan Mehmet Şimşek, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra Vali Osman Varol’dan kentte yapılanlar ile ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Şimşek, Başkan Süleyman Kılınç’tan deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Adıyaman Başkanlığına gecen Bakan Şimşek, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve partililer ile sohbet etti. Partide ‘2023 Şehir Buluşmaları’ etkinliğine katıldı. Daha sonra K6 Konteyner Kentte depremzedelerle bir araya gelen Bakan Şimşek, çocuklar ve kreş öğrencileriyle sohbet etti. Örenli Mahallesi’nde yapılan kalıcı konutlarda örnek daireyi gezen Şimşek, Organize Sanayi Bölgesi’nde işadamları ve iş dünyasının temsilcileriyle toplantıya geçti. Bakan Şimşek’e, Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan eşlik etti.

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