İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Ercan Erçayan ve beraberindeki askerler, Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Okul Müdürü Sebahat Gültekin, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve ailelerin organize ettiği programda öğrencilerle askerlerin bir araya geldiğini söyledi.

Annelerin yaptığı pasta ve börekleri askerlere de ikram ettiklerini dile getiren Gültekin, "Her öğrenci masasına bir askerimiz oturarak öğrencilerle sohbet etti. Bugünde bizi yalnız bırakmayan komutanımıza ve askerlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu programı organize eden velilerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Erçayan da programda öğrencilere hediye verdi.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA