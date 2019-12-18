Kışın çetin geçtiği Ağrı'da, Beşir Derneği gönüllüleri, yem bulmakta güçlük çeken kuşlar ve yaban hayvanları için dağ bayır dolaşarak doğaya yem bırakıyor.

Beşir Derneği Ağrı Temsilciği gönüllüleri, bölgede yaşanan kar yağışının ardından beyaza bürünen doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Hayırseverlerin de desteğiyle yem ve et toplayan gönüllüler, çuval ve poşetlere doldurdukları yiyecekleri zorlu yollardan geçerek kırsaldaki yaban hayvanlarına ulaştırıyor.

Haftanın belirli günlerinde sabah ve akşam olmak üzere iki vakit doğaya yem bırakan gönüllülerin duyarlı çalışması, vatandaşların takdirini topluyor.

"Kasaplardan et, esnaftan yem topluyoruz"

Derneğin Ağrı Temsilcisi Umut Oğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülerle doğadaki kuş ve diğer yabani hayvanlara yem bıraktıklarını söyledi.

Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olmasıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Oğur, şöyle konuştu:

"Kuşlar ve diğer hayvanlar için kasaplardan et, esnaflardan da yem topluyoruz. Bu ürünleri doğaya bırakıp bu şekilde hayvanların karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Suyun kenarında olan yerlerde kuşlar için yem bırakıyoruz. Ayrıca hayvanlar daha çok yerleşim yerlerine uzak olan yerlerde toplanıyor. Kar yağdığı için de burada yiyecek bulamıyorlar. Biz de bu yemleri hayvanlar için dağlara bırakıyoruz."

"Çöplüklerin üzeri karla kaplandığı için yiyecek bulamıyorlar"

Oğur, kentte kış mevsiminin çetin geçtiğini ve uzun sürdüğünü hatırlatarak, tüm vatandaşların yaban hayatı konusunda duyarlı olmasını istedi.

Haftanın belirli günlerinde hem gece hem de gündüz vakitlerde yaban hayatına yiyecek bıraktıklarını anlatan Oğur, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Biz onların karınlarını doyurmak zorundayız çünkü Müslümanların o şekilde davranması lazım. Doğuda kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derecelere kadar düşüyor. Hayvanlar soğuk havalarda dışarıda yiyecek bir şeyler bulamıyor. Kar yağdığı için çöplüklerin de üzeri kapanıyor ve bu yüzden yiyecek bulmaları daha da zorlaşıyor. Hayvanların karnını doyurmak için gönüllüler olarak böyle bir hizmete karar verdik. 2 yıldır bu hizmeti yapıyoruz ve kış boyunca devam ettireceğiz."

Kaynak: AA