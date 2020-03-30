Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarının yüzde 50 azaltılması ile 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkmamasına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, Bahçelievler'deki vatandaşların "Evde Kal" çağrısına genel olarak uyduğu görüldü.

İlçenin yoğun noktalarında ve meydanlarda denetim gerçekleştiren ekipler, toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşıyan 4 sürücüyü de uyararak, 392 lira para cezası uyguladı. Kapasitenin üstündeki yolcular da araçlardan indirildi.

Denetimler sırasında maske ve eldiven kullanan ekipler, durdurdukları araçlarda vatandaşlara, "evde kalınması, mevcut kalınmadıkça dışarı çıkılmaması" uyarılarında bulundu.

Yolcuların ateşini de ölçen ekipler, vatandaşlara, acil ihtiyaçlar için belediyeyi aramaları gerektiğini söyledi.

Bahçelievler Belediyesine bağlı araçlardan da vatandaşların sokağa çıkmaması ve evde kalması yönünde anonslar yapıyor.

