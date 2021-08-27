Bağcılar Belediyesinin bağ bozumu etkinliği, bu yıl sağlık çalışanları ve emniyet mensupları için yapıldı.

Belediyenin hizmete sunduğu nostalji bahçelerinden Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan Üzüm Bağı'nda düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yıl boyunca emek verilen üzümler toplanıp, kaynatılarak pekmeze dönüştürüldü. Elde edilen pekmez, pandemi sürecinde canla başla mücadele eden polisler ile sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Etkinliğe katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede geleneksel hale gelen bağ bozumu etkinliğini vatandaşların katılımı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çağırıcı, ilçede yeşilliklerin ve bağların bol olduğunu, bu kapsamda nostalji bahçeleri projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Çocukluğunda Bağcılar'da üzüm ticareti yapıldığını ifade eden Çağırıcı, şöyle devam etti:

"İlçede park, bahçe inşa ederken nostalji amaçlı bu bölgeye üzüm bağı yaptık. Üzüm bağımız çok güzel mahsul veriyor. Her şeyden önce burada ilçedeki vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir ortam oluştu. Meyveleri halkımızla birlikte böyle güzel ortamda topluyoruz. Geçen sene de hasadımız filyasyon ekibi ve sağlık çalışanlarımız içindi. Bu seneki hasadımız da sağlık çalışanları, filyasyon ekibi ve emniyet mensuplarımız için olacak. Tüm hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Çağırıcı, bağdan toplanan üzümlerden elde edilen 500 kilo pekmezin dağıtılacağını sözlerine ekledi.

220 üzüm ağacı bulunuyor

Bağcılar'da oluşturulan "Üzüm Bağı", tematik nostalji bahçelerin ilkini oluşturuyor.

Toplam 2 bin 400 metrekare üzerine kurulu bahçede 50 metrekarelik bir bağ evi de bulunuyor. Bahçede, Çavuş, İtalyan, Trakya İlkeren, Yalova İncisi, Haliya, Razaki, Flames, Horoz Karası ve Barış cinsi 220 üzüm ağacı yer alıyor.