İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan Yahnikapan Mahallesi’ndeki hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Çiftlikten çalınan 10 büyükbaş hayvanın kamyonetle Ankara istikametinde götürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu büyükbaş hayvanların yüklü olduğu kamyonet, Mahmudiye İlçesi sınırlarında durduruldu.

Kamyonette yakalanan şüphelinin, çiftlik sahibinin oğlu olduğu ve babasından çaldığı büyükbaş hayvanları satmak için Afyonkarahisar’a götürdüğü tespit edildi.

Ele geçirilen büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.