Afyonkarahisar’da bu yıl beklenen kar yağışı gecikti. Meteorolojik tahminlere göre bugün öğlen saatlerinde beklenen kar yağışı olmayınca, aksine bir de hava sıcaklıkları birkaç derece artınca vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Önceki yıllara göre aralık ayının son haftasına girilmesine rağmen kar yağışının gecikmesi ise şaşkınlıkla karşılandı. Duruma şaşırdıklarını belirten vatandaşlar ise meteorolojiyi sürekli takip ettiklerini ve bir an önce yağış beklediklerini ifade ettiler.

Kar yağışının geç gelmesinin kuraklık başta olmak üzere bir çok olumsuzluğa neden olabileceğine işaret eden vatandaşlar, önceki yıllarda yağışların kasım aylarında olduğunu bu sene ise kar yağışının çok geciktiğini söylediler.

Meteorolojik tahminlere göre ise bugün ve yarın lokal yağışlar olması tahmin ediliyor.