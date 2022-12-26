Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
H. Ö.'nün (62) kullandığı sepetli motosiklet, Kutlubey Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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