Balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, “Lüferin son günlerde biraz pahalanmasının sebebi, doğal olarak az çıkmasından kaynaklanıyor.

Tam boy dediğimiz lüferler, az çıktığından dolayı fiyatı yükseliyor. Bunun fiyatını belirleyen asıl piyasa ise, İstanbul piyasası ve restoranların piyasası. Genelde restoran balığı olduğu için ve son günlerde de az çıktığı için o yüzden fiyatı 350 ila 370 lira arasında değişmekte.

Çinekop balığı bir hafta önce 70-80 liraydı kilosu. Göç yolunu yavaş yavaş tamamlamasından dolayı onun da fiyatında bir artış sağlandı. 130 ila 170 lira arasına çıktı. Tezgahlarda ise 130 ile 150 liradan satılıyor.

Yani bundaki bütün amaç balığın denizden çıkma potansiyeli. Ne kadar çok çıkıyorsa fiyatı o kadar düşüyor. Ne kadar az çıkıyorsa fiyatı o kadar yükseliyor” dedi. Balık halinde çinekop 150, sarıkanat 280, hamsi 60, sardalya 60, zargana 70, tekir 120, mezgit 130, deniz levreği ise kilosu 200 liradan satılıyor.