Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Çakan, Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Sedat Kurt ve Psikolojik Danışman Sema Tekin, Yurt Hizmetleri Müdürü Nurettin Gültekin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarette Yurt Hizmetleri Müdürü Nurettin Gültekin, yurtlarla ilgili bilgiler verdi. Gültekin, “Yurtlarımızda vereceğimiz ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık’ eğitimiyle ilgili görüşme yaptık.

Amacımız 3 yurdumuzda da kalan öğrencilerimize faydalı eğitimlerin verilmesini sağlamaktır. Bizleri ziyaret eden Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Mustafa Çakan ve beraberindekilere teşekkür ederiz” dedi.