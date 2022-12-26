Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarat çalışmalarıyla Şiran ilçesi Seydibaba köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İlgili makamlardan alınan arama kararının ardından kaçak kazı yaptığı öğrenilen N.K., M.Ş., Ö.Ş. ve C.Ç.’nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, Y.Ç.’ye ait ev ve iş yerinde 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet piyade tüfeği fişeği, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu, 1 adet güç kaynağı, 1 adet ip bağlanmış kova ve 2 adet emniyet kemeri ele geçirildi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 5 kişi savcılıkta gerçekleştirilen işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.