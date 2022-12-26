Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tatilcilerin yeni yıl tercihi termal oteller
[Fotograf: İHA]
Yılbaşını Yalova’daki termal otellerde geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle turizm tesislerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.
Yoğun talep gören kentteki termal tesisleri yılbaşına yüzde 100 doluluk oranıyla girmeye hazırlanıyor.
Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde bulunan tesislerde yılbaşı öncesinde hareketli günler yaşanıyor.
Yeni yıl için son hazırlıklarını yapan turizm işletmeleri yerli ve yabancı turistlere unutamayacakları bir tatil için programlar hazırlıyor.
Bölgedeki turizm tesislerinde yeni yıl için hazırlıklar tamamlandı.
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