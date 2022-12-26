Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.

Asgari ücret ne kadar oldu?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği verilecek.

2022 Temmuz ayına göre asgari ücret yüzde 54,66 arttı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, çalışma ve sosyal güvenlik bakanımızın nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonrasında çalışan ve iş veren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar.

Hükümet olarak tüm tarafların gerekçelerini saygıyla karşıladık. Elbette herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bize düşen görev milletimiz için en doğru, hakkaniyetli ve sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine, ne de işverenin üzerine altından kalkamayacakları bir yük vererek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Meseleyi bu açıdan ele alarak uzlaşma için samimi gayret sarf ettik.

Uzlaşma sağlanamadı

Gönlümüz çalışan temsilcilerin de aramızda olmasını isterdi. Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadığı için hem çalışanların en az gelirini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık.

Nitekim geçmişte de taraflar uzlaşmaya varamadığı takdirde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık.

Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerinin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.

Ülkemizde, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret, bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış, gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını bu muafiyete dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyondaki artış bizi Temmuz ayında yeni bir düzenlemeyle asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yönlendirmiştir.

Asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan çekinmeyiz

Şu kritik dönemde hem hakları koruyan, hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz çok hassasız, 85 milyon nüfuslu ülkemiz vatandaşlarıyla enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Yıl ortasında yüzde 30'lu yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz.

Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine geçen yılki gibi asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Hiç kimsenin hakkının yenmesine izin vermeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız, milletimiz için varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık.https://t.co/3MUMwt0ak5 pic.twitter.com/OlUh5fjAyx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2022

Asgari ücret net 8 bin 500 lira oldu

Şimdi sizlerle önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücrette 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık.

Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi, bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık.

Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre yüzde 94 temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70’in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Devlet olarak bizim sırtımızda bir küfe var, bu küfe sürekli doluyor. Sağlık, eğitim ve ulaşımda atılan adımlarla Türkiye yeni bir yüzyıla giriyor. Şimdi Bitlis'te yapacağımız açılışta da ciddi bir adım atıyoruz. Batıda ne varsa doğuda da olacak prensibiyle devam ediyoruz.

Asgari ücret milletimiz için hayırlara vesile olsun diyorum.