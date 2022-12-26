Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda 4 organizatör gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem yapılan 4 organizatörden 3'ü tutuklanırken, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konuldu” denildi.