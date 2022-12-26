Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 02:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.
Değirmenler mevkiinde, M.K. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kaza yerine gitti.
Ekiplerce ambulansa alınan M.K. ve Ç.Y. isimli yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ağır hasar alan araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.
Etiketler: Muğla
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