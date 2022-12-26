Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 02:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı
Sakarya Pamukova'da üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişiyle, bulundukları aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Fatih Caddesi'nde şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.
Aramada, takside yolcu olarak bulunan Z.B. ile kızı S.P'nin üzerinden toplam 126 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Taksi şoförü, Z.B. ve S.P. gözaltına alındı.
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