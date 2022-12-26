Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Bilal Koçak'ın kullandığı otomobil ile Erkan Sağlam idaresindeki araç, Yeşilöz Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Koçak'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Sağlam, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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