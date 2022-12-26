Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
[AA (Arşiv)]
İzmir'in Aliağa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Aliağa Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen F.D, K.B.A. ve O.A'yı durdurdu.
Şüphelilerin çantalarında arama yapan ekipler, 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ile K.B.A. tutuklanırken, O.A. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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