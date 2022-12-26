Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Halit E'nin kullandığı hafif ticari araç, Manisa-İzmir çevre yolu Güzelyurt Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Etiketler: Manisa
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