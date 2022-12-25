Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 23:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli’nin Pertek ilçesi Hozat kavşağında meydana geldi.
A.A. yönetimindeki 62 AH 811 plakalı yolcu minibüsü ile Pertek istikametinden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir pikap çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
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