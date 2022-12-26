Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı
Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde, 20 Aralık'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan İbrahim Türer'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alınan şüpheli B.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen B.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sakarya
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