Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
İstanbul Kağıthane'de, otomobille çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi.
Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta, Hürrem Ö'nün kontrolündeki otomobil ile ters yönden geldiği ileri sürülen Türkmenistan uyruklu kurye Kadir Gulberdiyev'in kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken kurye ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kuryenin cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.
Etiketler: İstanbul
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